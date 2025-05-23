وجه لها 16 طعنة وهي ونايمة، قرار من النيابة ضد طالب بالصف الأول الإعدادي حاول قتل والدته بالغربية

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية حبس طالب بالصف الأول الإعدادي، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالشروع في قتل والدته عبر توجيه 16 طعنة لها أثناء نومها، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وكانت عزبة بهجت التابعة لقرية العتوة البحرية بمركز قطور في محافظة الغربية قد شهدت الواقعة المؤسفة، التي أثارت حالة من الذهول بين الأهالي، بعدما أقدم الطالب "محمود. م. أ"، البالغ من العمر 13 عامًا، على طعن والدته "نادية. م. ع"، 36 عامًا، بسكين مطبخ، مسببًا لها إصابات خطرة في مناطق متفرقة من جسدها شملت الصدر والبطن والفخذ.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اعتداء، وعلى الفور تحركت قوة من مباحث مركز قطور إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابة في حالة حرجة إلى مستشفى قطور العام، وسط جهود طبية مكثفة لإنقاذ حياتها.

ووفق رواية المجني عليها أمام جهات التحقيق، فقد عاد نجلها إلى المنزل بعد غياب عدة أشهر، وقد بدا عليه تغير ملحوظ في السلوك والحالة النفسية قبل أن يقدم على الاعتداء دون سابق إنذار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بعرض المتهم على الطب النفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية، إلى جانب استمرار التحريات للوقوف على دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها.

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