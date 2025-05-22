الصحة: إنتاج أول جهاز موجات فوق صوتية محليًا يوليو 2025

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنتاج أول جهاز موجات فوق صوتية (Ultrasound) محليًا بحلول يوليو 2025، تمهيدًا لتوسيع التصنيع ليشمل أجهزة أخرى.

كان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التقى كريس بونيت المدير العام لإحدى شركات الرعاية الصحية، وعددٍ من ممثلي الشركة، لمناقشة سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصحي، ودعم خطط التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات في مصر، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر الصحية، مشيرًا إلى أن المباحثات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إنتاج أول جهاز موجات فوق صوتية (Ultrasound) محليًا

وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من الأهداف الرئيسية، دراسة تصنيع أجهزة طبية إضافية محليًا، تشمل أجهزة الأشعة، وتخطيط القلب (ECG)، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الأشعة السينية.

وتابع عبدالغفار أن الاجتماع بحث خطة الانتهاء من تسليم وتشغيل مختبر قسطرة القلب المتنقل (Mobile Cath Lab) خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما تناول خطة إطلاق برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصحي، لضمان التشغيل الأمثل للأجهزة المتقدمة المنتجة محليًا.

وذكر أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية، خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق المتنقلة، والتباحث حول فرص البحث والابتكار المشترك في المجالات الصحية ذات الأولوية لمصر، إلى جانب وضع إطار عام لشراكة طويلة الأمد بين وزارة الصحة وشركة تدعم التنمية المستدامة للقطاع الصحي في مصر.

وقال إن الجانبين ناقشا عددًا من مجالات التعاون المقترحة، شملت توريد أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز خدمات الطب «عن بُعد» والرعاية الرقمية، وتطوير أنظمة إدارة صحة السكان، بما في ذلك السجلات الصحية الإلكترونية، ودمج تقنيات تحليل البيانات الصحية مع السياسات الوطنية الصحية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول رفع كفاءة الكوادر البشرية الصحية من خلال التدريب والتأهيل المستمر، ودعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الطبية، وتطبيق حلول صحية مستدامة، بما يشمل الأجهزة الموفرة للطاقة وإدارة النفايات الطبية، إلى جانب إطلاق حملات توعية عامة تركز على الوقاية والكشف المبكر، وتطوير قواعد بيانات وطنية لدعم متخذي القرار في القطاع الصحي.

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