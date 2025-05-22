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رياضة

ثنائي الأهلي الأجنبي يقتربان من زد

كريستو، فيتو
كريستو، فيتو

قال الإعلامي جمال الغندور، إن الثنائي رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو يقتربان من الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "كريستو لم يقدم مستوى طيب مع فريق الصفاقسي التونسي ولذلك سيعود من جديد للأهلي بجانب عودة رضا سليم للملاعب خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة".

واختتم: "ثنائي الأهلي مطلوبان في زد إف سي وهناك اتجاه داخل الأهلي للموافقة على أي عرض يأتي من زد لاستعارة أي لاعب من الأهلي بشرط موافقة الجهاز الفني".

 

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري المصري 

ويواجه فريق الأهلي، نظيره فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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الأهلي كريستو رضا سليم زد اف سي

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