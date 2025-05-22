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ثقافة وفنون

راغدة شلهوب ترفض عرضا بـ 2000 دولار خوفا من غضب جماهير الزمالك (فيديو)

راغدة شلهوب وخالد
راغدة شلهوب وخالد أبو بكر، فيتو

شهدت إحدى فقرات برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، لقطة طريفة حملت الكثير من الطابع الرياضي والروح المرحة، جمعت بين الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب والإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، حيث دار بينهما حوار مشوّق حول الانتماءات الكروية في مصر.

 

عرض خالد أبو بكر من أجل الأهلي وموقف راغدة شلهوب 

وخلال النقاش، عرض خالد أبو بكر على راغدة شلهوب تحديًا مباشرًا على الهواء قائلًا: "أنا مستعد أديكِ ألفي دولار حالًا، لو غنتي الجملة دي: (وبقولك إيه الأهلي حالة.. أحب غير استحالة)"، موضحًا أن هذه الجملة تمثل له الكثير وتعكس عشقه العميق للنادي الأهلي، واصفًا إياها بـ"جملة غالية أوي عن النادي اللي بحبه".

إلا أن راغدة شلهوب رفضت التحدي بلطف ولباقة، قائلة بابتسامة:"أنا مش هغني، رغم حبي للأهلي واحترامي لجماهيره، لكن كمان بحب جماهير الزمالك، وفلوس الدنيا مش هتغريني أبدًا".

الروح الرياضية واحترام مشاعر جماهير الأهلي والزمالك

وقد تفاعل الحاضرون مع الموقف بروح مرحة وسط ضحكات فريق الإعداد، فيما أكّد الطرفان على أهمية التحلي بالروح الرياضية، واحترام مشاعر جماهير الأندية المختلفة بعيدًا عن التعصب أو الانحياز، في رسالة إيجابية تعكس جوهر المحبة والتقدير المتبادل بين جمهور الأهلي والزمالك.

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راغدة شلهوب خالد أبو بكر برنامج آخر النهار قناة النهار الأهلي النادي الأهلي

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