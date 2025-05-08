راغدة شلهوب تكشف سبب رفضها عرضا مغريا في الولايات المتحدة

راغدة شلهوب، كشفت الإعلامية راغدة شلهوب، واقعة طريفة ومتوترة تعرضت لها خلال إقامتها في دبي، حيث نسيت حقيبتها الشخصية داخل سيارة "أوبر"، لكنها تمكنت من استعادتها بفضل استجابة السائق السريعة.

قصة راغدة شلهوب في دبي

وأضافت خلال حديثها في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"،: "فوجئت بعد نزولي من السيارة أني نسيت الشنطة، وتواصلت فورًا مع السائق، وكان في قمة الاحترام، رجعلي الشنطة بعد ما أنهى مشوار تاني، ودي كانت لفتة إنسانية رائعة بجد".

راغدة شلهوب: رفضت عرضا مغريا في أمريكا

وفي سياق آخر من اللقاء، تطرقت راغدة شلهوب إلى جوانب من حياتها المهنية والشخصية، مؤكدة أنها رفضت عرضًا مهنيًا مغريًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب شعورها بالخوف والقلق من الانتقال إلى بيئة جديدة تمامًا، قائلة: "العرض كان مهم جدًا، لكن قلقي كان أكبر.. وأنا بفضل الراحة النفسية على أي شيء تاني".

وأشارت الإعلامية إلى أنها تحب الحياة في مصر كثيرًا، وتتنقل باستمرار بين القاهرة وبيروت، مما يمنحها توازنًا نفسيًا وشخصيًا تعتز به، مضيفة: "مصر بقت بيتي، وبيروت هويتي.. وبالتنقل بين الاتنين بحس إن حياتي متكاملة".

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