الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة تول جنوبي لبنان.

 

قائد الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته ضد بلدنا

 ومن جانبه قال الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس:  إن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته المتواصلة ضد بلدنا وأهلنا ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للأراضي اللبنانية وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين سلطات الاحتلال وحزب الله.

وقبل 5 أيام، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة العديسة جنوب البلاد.

 

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

 وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك: إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش اللبناني لبنان مسيرة إسرائيلية حزب الله

مواد متعلقة

قمة مصرية لبنانية بالقاهرة،السيسي يؤكد حرص مصرعلى دعم جهود لبنان فى إعادة الإعمار، ويبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية والطاقة

السيسي: مصر ستظل إلى جانب لبنان فى الحفاظ على استقرارها وسيادتها

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمود الخطيب

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

تفاصيل بيان البنك المركزي بعد خفض الفائدة

مدافع ريال مدريد يعلن رحيله قبل كأس العالم للأندية

منها الدين المحلي، خبير اقتصادي يكشف ثمار خفض أسعار الفائدة 1%

بعد قرار المركزي بخفض الفائدة، أسعار الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

مندوب السودان بالأمم المتحدة يتهم الإمارات بمحاولة اغتيال البرهان

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

أسعار الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالرسوب في الامتحانات

لو مرحتش الحج السنادي، الأزهر يكشف عن بشرى سارة لغير القادرين (فيديو)

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية