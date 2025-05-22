السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، تراجعا مفاجئا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، بنحو 30 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة، وذلك بالتزامن مع ترقب قرار البنك المركزى المصرى مساء اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر الذهب
سعر الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها.

 

سعر الذهب
سعر الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3970 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37080 جنيها. 

سعر الذهب
سعر الذهب

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

 

سعر الذهب
سعر الذهب

 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب اليوم الذهب في مصر الذهب بكام جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

مواد متعلقة

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

ارتفاع أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد، بائع أغنام يجبر خروفا على تدخين الشيشة بسوق الماشية بالإسماعيلية

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

الشرق الأوسط غير مؤهل للديمقراطية، تصريح صادم لنائب الرئيس الأمريكي يثير جدلا واسعا

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية