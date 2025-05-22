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حوادث

المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاحا ناريا وعددا من الذخائر دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

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 المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش


أحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم:- "محمود إ ا س" السن: ٢٧ سنة - المهنة / عامل - العنوان ش المساعيد قسم ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۳۲۸۹۲ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٧٠١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين" هيروين - mdmb 4en pinaca أحد مشتقات الـ indazole carboxamide"، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

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