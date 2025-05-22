إحالة أوراق عاملين وسائق للمفتي بتهمة قتل شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عاملين وسائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، لاتهامهم بمشاركة طالب بقتل شخص بأسلحة نارية، وذلك إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

إحالة أوراق عاملين وسائق للمفتي لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم بالقليوبية

وصدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- "محمد أ ع م" السن: ٣٢ سنة - عامل - مقيم: البرادعة - مركز القناطر الخيرية، و"إبراهيم ه إ ع" السن: ٢٧ سنة - عامل - مقيم البرادعة - مركز القناطر الخيرية، و"عبد الحميد ح ع ف" السن: ٣٤ سنة - سائق - مقيم مركز الشهداء - المنوفية، و"كريم م أ م" السن: ١٦ سنة - طالب - مقيم قرية البرادعة - مركز القناطر الخيرية - في الجناية رقم ٣٤٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ القناطر الخيرية المقيدة برقم ٤٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الرابع طفل جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز سنه ثماني عشر سنة، قتلوا المجني عليه علاء شعبان صلاح الدين حسن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق الية، علي إثر خلف سابق بين الأول والمجني عليه وتوجهوا قاصدين مكان تواجده مدججين بتلك الأسلحة وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية استقرت بجسده فأخرجوه علي أثرها بدمائه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين: أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بندقية آلية سريعة الطلقات) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأختتم أمر الإحالة أنهم أحرزوا ذخائر - ٦ طلقات - مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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