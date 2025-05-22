الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي أنهت بشكل رسمي اتفاقها مع لاعب الوسط الدولي سام مرسي، المحترف بصفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات مع اللاعب شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد التواصل المباشر مع وكيله، مشيرًا إلى أن سام مرسي رحّب بفكرة العودة إلى مصر عبر بوابة الزمالك، خاصة في ظل رغبته في تمثيل أحد أكبر الأندية في القارة واللعب تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأضاف المصدر أن الاتفاق يتضمن مدة العقد وتفاصيله المالية، ويتبقى فقط إنهاء بعض الإجراءات الرسمية مع ناديه الحالي، مشددًا على أن اللاعب يُعد من الصفقات المهمة التي تعمل الإدارة على حسمها سريعًا لدعم وسط الملعب بلاعب يمتلك خبرات قوية في الكرة الأوروبية وشخصية قيادية داخل الملعب.

يُذكر أن سام مرسي، صاحب الـ32 عامًا، لعب لعدة أندية إنجليزية أبرزها ويجان وأخيرًا إيبسويتش، كما سبق له تمثيل منتخب مصر في أكثر من مناسبة دولية.

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