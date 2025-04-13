الأحد 13 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

طارق لطفي: البطولة الجماعية أفضل ويهمني الدور الحلو

طارق لطفي
طارق لطفي

قال الفنان طارق لطفي أنه يهتم بالسيناريو أكثر، وكل ما يشغلني الشخصية التي اقدمها في العمل، أن تكون جيده وقوية.

واضاف في تصريحات لفيتو أن البطولة الجماعية افضل بكثير من البطولة الجماعية، وتجعل العمل ذو قوة كبيرة، وهذا ما نراه يتحقق في السنوات الاخيرة في السينما والدراما.

 

مسلسل العتاولة 2


وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة 2»  بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي،  ، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني  منهم مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

 

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العتاولة 2 طارق لطفي مسلسل العتاولة 2

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