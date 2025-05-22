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رياضة

جبر وحارس صن داونز يلتقطان صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لدوري الأبطال

علي جبر وروبين، فيتو
علي جبر وروبين، فيتو

حرص علي جبر قائد فريق نادي بيراميدز على التقاط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقط علي جبر صورة تذكارية مع رونين ويليامز حارس مرمى صن داونز قبل مباراة الفريقين في ذهاب النهائي القاري.

 

وشارك نادي بيراميدز في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، للكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الكأس التي سيتوج بها البطل بين بيراميدز وصن داونز في نهائي القاهرة.

 

 

 

شكل دوري أبطال أفريقيا الجديد


وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا الذي سيتم تسليمه لبطل النسخة الحالية.

 

وجاء الكشف عن الكأس الجديدة، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرج، بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية. 

 

ويعد النادي الـهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا عبر تاريخه.

وشارك المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق علي جبر في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.


موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء بعد غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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