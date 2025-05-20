ضبط مخزن لتعبئة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بجمصة (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه خلال اضطلاع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، برئاسة اللجنة المشكلة لسحب قطع أراضي بمنطقة جمصة، تلاحظ للجنة قيام أحد أصحاب مصانع المبيدات باستغلال قطعة من الأراضي المخصصة والمقرر سحبها، لتعبئة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر.

ضبط كميات من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر

كما تبين وجود العديد من العبوات وكميات من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر، وغير مصرح بها، وغير مسجلة بوزارة الزراعة، يتم تجهيزها وإعدادها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وبمجرد إخطار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كلف المهندس محمد السيد مدير مديرية الزراعة، بتشكيل لجنة تضم، مباحث التموين، ومسؤولي الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة، وشرطة المسطحات المائية، للانتقال على الفور إلى الموقع المذكور لمعاينة وحصر تلك الكميات وأنواعها وتفاصيلها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفقا للإجراءات المتبعة.

محضر من الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة

وتلاحظ بالفعل للجنة ما سبق وتم رصده وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة مسؤولي الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة، وشرطة المسطحات المائية، وذلك للعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ إجراءاتها. بعد التحفظ على الكميات المضبوطة.

مواجهة كافة وقائع الفساد والغش التجاري

جاء تنفيذ تلك الإجراءات بالتنسيق فيما بين الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة كافة وقائع الفساد والغش التجاري، الذي يؤثر سلبا على جودة المنتجات والمحاصيل الزراعية بالبلاد.

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