الأحد 27 أكتوبر 2024
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وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزى ومكان جهاز أشعة الـCT الجديد "صور"

زيارة وكيل صحة الدقهلية،
زيارة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أجري الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة اليوم جولة استهدفت مستشفى جمصة المركزى، تفقد خلالها سير العمل والتأكد من توفر المستلزمات الطبية كافة.

 
واستهل مدكور الجولة بتفقد أقسام الاستقبال والداخلي، والصيدلية الجراحة والعظام والكلى وقسم العمليات، بالإضافة إلى المعمل والمطبخ والمغسلة ودورات التعقييم.

 


كما اطلع  وكيل الوزارة  خلال الزيارة على المكان المعد  لتركيب جهاز أشعة الـCT الجديد الذى تم تخصيصه من الوزارة مؤخرًا موجهًا بإخلاء المكان تمهيدا لاستلام الشركة للموقع.


وتضمنت الجولة المرور على سكن الأطباء، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.

 


كما تفقد مدكور غرف المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة توفر جميع الأدوية والمستلزمات والاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات. 

 


وفى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى، وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

 

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