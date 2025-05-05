شاهد، كواليس انطلاق تصوير"السلم والثعبان 2 "لـ عمرو يوسف وأسماء جلال

نشرت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان 2” صورا من كواليس انطلاق تصوير الفيلم، حيث يظهر في الصور عدد من صناعه وأبطاله.

كواليس تصوير فيلم السلم والثعبان 2

وظهر في الصور كل من: المخرج طارق العريان، النجم عمرو يوسف، الفنانة أسماء جلال، حيث حصدت الصور العديد من الاعجابات والتعليقات المميزة.

فيلم السلم والثعبان 2

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك" ومن بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

الفيلم يأتي بعد 24 عاما من إخراج المخرج طارق العريان فيلم "السلم والثعبان" من بطولة هاني سلامة، وأحمد حلمى، وحلا شيحة.

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