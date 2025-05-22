بعد انتشار الجدل حول إنتاجيتها، أستاذ زراعة يكشف مدى صلاحية مناخ مصر لتربية الأبقار

كشف الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن أفضل أنواع الثروة الحيوانية التي يمكن تربيتها في مصر، وخاصة بعد انتشار الجدل عن أهمية تربية الأبقار، حيث تكون إنتاجيتها في اللحوم أكثر من تربية الجاموس.

تربية الأبقار تحتاج لمناخ أوروبا

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن مناخ مصر يصلح أكثر لتربية الجاموس عن الأبقار، لأن تربية الأبقار تحتاج لجو بارد وأمطار أكثر لتخرج وتأكل من المراعي، في حين تحتاج الجاموس للمناخ الحار، الذي يصل وزنه إلى ١٢٠٠ كيلو جرام للرأس يعني ضعف وزن البقرة.

تربية الأبقار في أوروبا، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين نصيحة لتربية الأبقار في مصر: "نصيحة علمية.. مناخ أوروبا لتربية الأبقار، لأن الدنيا برد والأمطار بتخرج المراعي فبياكلوا كثيرًا والمناخ البارد مناخ بناء".

وتابع نادر نور الدين قائلًا: "عندنا الدنيا حر تسعة أشهر في السنة وهذا مناخ هدم وليس بناء، والأبقار تشرب ولا تأكل، وليس لدينا أمطارًا للمراعي الطبيعية لتغذية الأبقار، إنما نعلفها أعلافا جافة غالية ومستوردة وأقل من قوة الأعلاف الخضراء".

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن الأبقار مثل الإنسان بالضبط "يأكل كتير في الشتاء، لكن يشرب كتير في الصيف".

مناخ مصر يصلح أكثر لتربية الجاموس

وكشف الدكتور نادر نور الدين أن "مناخنا مناخ تربية الجاموس الذي خلقة ربنا للمناخ الحار ويصل وزنه إلى ١٢٠٠ كيلو جرام للرأس يعني ضعف وزن البقرة".

وأشار نادر نور الدين إلى أن المصريين يميلون "للبن الجاموسي والزبدة الجاموسي، لكن مشكلته الجاموسة أنها كثيفة وثقيلة يعنى كيلو اللحم البقرى حجمه أكبر من كيلو اللحم الجاموسي"، قائلًا: "يعنى لو قلنا مثلا كيلو اللحم البقرى يعمل ١٢ قطعة مكعبات للطبخ، فكيلو اللحم الجاموسي يعمل ١٠ أو ٩ قطع فقط.."

يحتاج الجاموس لجو دافئ، فيتو



وأكدت الأبحاث أن تربية الأبقار الحلوب يعتمد على والمنطقة الجغرافية التي تربى فيها، وتعتمد الشروط المناخية الأفضل لتربية الأبقار الحلوب على درجات الحرارة المعتدلة والرطوبة المنخفضة، مثل مناطق المناخ المتوسط، وتوافر مصادر المياه الجيدة، وخاصة خلال فصل الصيف الحار، مع توفر الأعلاف الطبيعية على مدار العام، مثل المراعي والأعشاب، وتوافر بيئة صحية نظيفة وخالية من الأمراض المعدية.

كما تعتمد تربية الأبقار على وجود مكان ملائم لإيواء الأبقار، مثل المزارع المجهزة بمظلات للوقاية من الأشعة الشمسية والأمطار.

أما الجاموس حيوان قوي ويتحمّل، لكنه يحب الراحة والجو المعتدل، والمناخ المناسب لتربية الجاموس هو (الطقس الحار الرطب: مثلًا في دلتا النيل بمصر أو مناطق جنوب شرق آسيا، ودرجة الحرارة المثالية لتربية الجاموس بين 20 إلى 30 درجة مئوية، والمياه ضرورية له، لأن جسمه لا يتحمل الحرارة العالية بسهولة، لسماكة جلده، والرطوبة العالية ممتازة له لأنه بيعيش في المستنقعات والمناطق الطينية).



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