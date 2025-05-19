لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة، تفاصيل بروتوكول التعاون بين "الخدمات البيطرية" ونقابة البيطريين"

وقع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال تنفيذ حزمة برامج تدريبية متكاملة في كافة مجالات الطب البيطري، فضلًا عن النهوض بالثروة الحيوانية، ويأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الزراعة لرفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الأداء.

وقال "الأقنص": إن ذلك يأتي في إطار تكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد بهدف رفع كفاءة الأطباء البيطريين للسيطرة على الأمراض وتحسين الخدمات البيطرية المقدمة للمربين لحماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض والأوبئة.

برامج تدريبية متكاملة ومتخصصة للأطباء البيطريين

وأشار إلى أنه وفقًا لهذا التعاون، سيتم تقديم برامج تدريبية متكاملة ومتخصصة للأطباء البيطريين، من خلال إدارة التدريب البيطري بالهيئة، لرفع كفاءتهم المهنية والعلمية، فضلًا عن تطوير مهارات الأطباء البيطريين بمختلف المحافظات من القطاعين الحكومي والخاص، كذلك حديثي التخرج وممارسي المهنة، بحيث يتم تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لرفع جودة الخدمات البيطرية وتحسين مستوى الرعاية الصحية للحيوانات.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية هذا البروتوكول في دعم وتطوير الأبحاث والدراسات البيطرية، بما يساهم في تطوير نظم الوقاية والعلاج للأمراض الحيوانية، كما يساهم أيضًا في دعم سياسات وزارة الزراعة والدولة المصرية لتحسين الإنتاج الحيواني، بتكثيف التدريب في مجال التحسين الوراثي، لزيادة إنتاجية رؤوس وقطعان الثروة الحيوانية.

وأضاف "الأقنص" أنه من المقرر أيضًا تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف مجالات الطب البيطري والاستفادة من قاعات مراكز تدريب الهيئة العامة للخدمات البيطرية في جميع محافظات الجمهورية كمقار لعقد الدورات التدريبية، كذلك سيتم استغلال المراكز العلمية التابعة للنقابات الفرعية للأطباء البيطريين في مختلف المحافظات كمقار إضافية للتدريب، كذلك سيتم إعداد المناهج التدريبية الحديثة اللازمة من قبل المختصين في الهيئة والنقابة، حرصًا من الطرفين على دعم الأطباء البيطريين بما هو متاح من معلومات حديثة وتقنيات متقدمة في مجالات الطب البيطري.

النهوض بمهنة الطبيب البيطري وتنمية وصقل مهاراته

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين على أهمية هذا التعاون للنهوض بمهنة الطبيب البيطري، وتنمية وصقل مهاراته، ودعمه بالتكنولوجيات والأبحاث العلمية الحديثة في مجال التخصص، لافتًا إلى أن النقابة ستسخر كافة إمكانياتها لإنجاح هذا التعاون، بما يحقق المصلحة للطبيب البيطري، ويعود بالنفع على الثروة الحيوانية في مصر.

وأشار "حسن" إلى أنه سيتم وضع خطة سنوية للبرامج التي سيتم تنفيذها ويتم اعتمادها من الطرفين وإعداد جدول زمني للدورات التدريبية، كذلك سيتم متابعة أداء البرامج التدريبية وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرجوة من خلال لجنة مشتركة من الطرفين وتقديم تقارير دورية عن نتائج وآثار التدريب على مستوى الأطباء البيطريين.

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