بعد تأجيلها لـ 19 يونيو، التفاصيل الكاملة لمحاكمة إمام عاشور في قضية سب جاره

حجزت محكمة جنح اقتصادية المنصورة، في الدقهلية، اليوم، قضية اتهام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بسب وقذف مشجع زملكاوي عقب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي، عبر رسالة خاصة أرسلها له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للنطق بالحكم في جلسة 19 يونيو المقبل.

تأجيل محاكمة أمام عاشور في قضية سب جاره لجلسة 19 يونيو المقبل للحكم

وشهدت جلسة محاكمة اللاعب في القضية رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف المواطن «محمد أ.س»، مقيم بمدينة السنبلاوين، اليوم الخميس، مرافعة دفاع الطرفين، وذلك في عدم حضوره أو وغياب أسرته.

بلاغ ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، يتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف عبر رسالة خاصة أرسلها له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أحيلت القضية في البداية إلى محكمة جنح السنبلاوين، وشهدت جلسة المحاكمة تبادل الاتهامات بين دفاع الطرفين، وطعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك له، وقدم ملفًا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة.

ودفع محامي المجني عليه بأن الحساب الذي أرسلت منه الرسالة موثق وخاص باللاعب، ليقضي المستشار محمد صلاح، رئيس محكمة جنح السنبلاوين، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد اللاعب، وقرر إعادة أوراق القضية للنيابة العامة لتحويلها للمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى.

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة السنبلاوين الابتدائية بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى النيابة وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وكان اليوم أولى جلسات المحاكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب خلاف ومشادة بين اللاعب وأحد جيرانه في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد انتقال اللاعب إلى النادي الاهلي وتطور إلى مشادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات سب وقذف متبادلة.

وتقدم الشاكي بصور واسكرينات من المحادثات والتعليقات الموجودة بين الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يحمل الحساب الشخصي للاعب أمام عاشور.

الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل

وتم تداول القضية بمحكمة جنح السنبلاوين، والتي قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل.

يذكر أن اللاعب إمام عاشور موجود حاليا مع النادي الأهلي بجنوب أفريقيا استعدادا لملاقاة فريق صن دوانز يوم السبت القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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