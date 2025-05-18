الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "محاولة خطف طفل" في السنبلاوين

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو "محاولة خطف طفل" في السنبلاوين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه قيام فتاة بمحاولة خطف طفل ووضع "غطاء الرأس" على وجهها في دائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

<strong>الداخلية تكشف حقيقة فيديو
الداخلية تكشف حقيقة فيديو "محاولة خطف طفل" في السنبلاوين

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. 

وبسؤال الفتاة الظاهرة في الفيديو، نفت تمامًا قيامها بأي محاولة خطف، مؤكدة أن الطفل هو شقيق صديقتها، وكانت تلهو وتتحدث معه، مشيرة إلى أنها قامت بتغطية وجهها بغطاء الرأس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما تم الاستماع إلى أقوال أسرة الطفل، الذين أيدوا رواية الفتاة ونفوا تمامًا وجود أي محاولة لخطف نجلهم.

ضبط نصاب العطارين بتهمة الاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

ومن خلال التحريات، تم تحديد هوية السيدة القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة المركز ذاته. وباستدعائها، أقرت بأنها حصلت على الفيديو من إحدى الصفحات وقامت بنشره مدعيةً أنه يوثق واقعة اختطاف، دون التحقق من صحته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية فيديو الخطف محاولة خطف طفل فيديو السنبلاوين أجهزة وزارة الداخلية خطف طفل

مواد متعلقة

ضبط نصاب العطارين بتهمة الاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

مقتل شخص وإصابة نجله في مشاجرة بالهرم، والأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

القبض على مروجي المخدرات عقب تداول مقاطع فيديو في بورسعيد والقليوبية

ضبط 9 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي

4 مصابين الحصيلة، الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بالقليوبية

القبض على عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح

الأكثر قراءة

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

رئيس غزل المحلة يعلن إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ويوجه رسالة لجماهير الفريق

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

10 أندية بالدوري الممتاز تصوت على إلغاء الهبوط وامتناع 5

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

عالم أزهري: الحج مقام من مقامات العروج الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية