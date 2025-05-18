الداخلية تكشف ملابسات فيديو "محاولة خطف طفل" في السنبلاوين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه قيام فتاة بمحاولة خطف طفل ووضع "غطاء الرأس" على وجهها في دائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "محاولة خطف طفل" في السنبلاوين

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

وبسؤال الفتاة الظاهرة في الفيديو، نفت تمامًا قيامها بأي محاولة خطف، مؤكدة أن الطفل هو شقيق صديقتها، وكانت تلهو وتتحدث معه، مشيرة إلى أنها قامت بتغطية وجهها بغطاء الرأس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما تم الاستماع إلى أقوال أسرة الطفل، الذين أيدوا رواية الفتاة ونفوا تمامًا وجود أي محاولة لخطف نجلهم.

ومن خلال التحريات، تم تحديد هوية السيدة القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة المركز ذاته. وباستدعائها، أقرت بأنها حصلت على الفيديو من إحدى الصفحات وقامت بنشره مدعيةً أنه يوثق واقعة اختطاف، دون التحقق من صحته.

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