الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

لأول مرة، تدشين مسارات مستدامة بمطار القاهرة لمواطني دول الاتحاد الإفريقي

مسارات مُخصصة للمواطنين
مسارات مُخصصة للمواطنين حاملي جنسيات دول الاتحاد الإفريقي

كلف د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بالمشاركة في الحفل الذي أقيم اليوم بميناء القاهرة الجوي، لتدشين مسارات مستدامة مُخصصة للمواطنين حاملي جنسيات دول الاتحاد الإفريقي، بحضور لفيف من السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، فضلًا عن المسئولين بوزارتي الطيران المدني والداخلية.

جاء ذلك في إطار احتفالات مصر مع أشقائها الأفارقة بيوم إفريقيا، الذي يوافق ٢٥ مايو من كل عام تزامنًا مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، واتصالًا بما تشهده العلاقات المصرية الإفريقية من زخم مضطرد سواء على مستوى الزيارات رفيعة المستوى إلى مختلف أرجاء القارة أو ارتباطًا بتعضيد التواصل الشعبي.

 

معدلات زيارة الأشقاء الأفارقة لمصر

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن تلك المبادرة تأتي في إطار توجه الحكومة   للتفاعل مع الزيادة المضطردة في معدلات زيارة الأشقاء الأفارقة لمصر، وتيسير دخولهم وحسن استقبالهم في مطار القاهرة، وفي سياق مجموعة واسعة من الخطوات التي يتم اتخاذها حاليًا من قبل مؤسسات الدولة لتعزيز انتماء مصر الإفريقي.

 تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

في هذا الصدد، أوضح السفير إيهاب عوض أن مؤسسات الدولة حريصة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على المستوى الرسمي، فضلًا عن زيادة الروابط الشعبية بين مصر وأشقائها الأفارقة، بما في ذلك من خلال تيسير السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات وزيادة المنح الدراسية للأشقاء الأفارقة، وهو ما يدعم التكامل والوحدة الإفريقية على المستويين الشعبي والرسمي، ويساعد دول القارة على التعاون لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها.

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