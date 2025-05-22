وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دعم جهود التحول الأخضر

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "دان جورجينسن" المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل.

محورى الطاقة المتجددة وتغير المناخ ركيزتين رئيسيتين للتعاون

رحب الوزير عبد العاطى بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة وتعميق التعاون في المحاور الستة الرئيسية، لا سيما محورى الطاقة المتجددة وتغير المناخ باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين للتعاون، وذلك في إطار الدور المركزى الذى تلعبه مصر فى دعم الطاقة النظيفة والمتجددة في الشرق الأوسط وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ اتصالًا بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

جذب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة المتجددة

استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في ملفات الطاقة المتجددة والمناخ والتحول الأخضر، مشيرًا إلى إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية وطنية طموحة للهيدروجين، وكذا سعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة المتجددة من الشركاء الأوروبيين ومنهم شركات نرويجية ودنماركية ويونانية وبلجيكية وإيطالية، مؤكدًا أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين ملفى النمو الاقتصادى والتحول الأخضر، أخذًا في الاعتبار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في هذا المجال الهام.

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