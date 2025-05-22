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خارج الحدود

وزير الخارجية: يجب وقف إطلاق النار بغزة فورا ونفاذ المساعدات الإنسانية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات اليوم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى بروكسل.

تناول اللقاء التطورات الأخيرة فى قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطى على الأولوية التي توليها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار بشكل فورى ونفاذ المساعدات الإنسانية فى ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية نتيجة التعنت الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات بشكل كامل منذ مارس الماضي. 

وأكد على محورية دور وكالة "الأونروا" وغيرها من المنظمات الإنسانية فى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للفلسطينيين فى غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مؤكدًا رفض مصر الكامل للسياسات الإسرائيلية واستخدام التجويع والعقاب الجماعى كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافى المبكر وإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، معربًا عن التطلع لمواصلة التنسيق  مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين للاضطلاع بدور محورى فى المؤتمر.

تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الإنسانية في السودان، وشدد عبد العاطى على أهمية تكثيف الدعم الإنسانى للسودان الشقيق.

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بدر عبد العاطي المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات بروكسل

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