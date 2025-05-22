وزير الخارجية: مستعدون دائما لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع صامويل أوكودزيتو أبالكاوا وزير خارجية غانا، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى بروكسل.

إنشاء آلية التشاور السياسي بين مصر وغانا

أشاد عبد العاطي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية الحفاظ على وتيرة التشاور بين وزارتي الخارجية تفعيلًا لمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء آلية التشاور السياسي بين الوزارتين.

ورحب عبد العاطي بالزيادة في معدل التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من ١٧٧ مليون دولار في عام ٢٠٢١ إلى ٢٤٠ مليون دولار في ٢٠٢٣، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التبادل التجاري، مشيدًا كذلك بإسهامات الشركات المصرية في السوق الغاني في العديد من المجالات مثل البناء، ومحطات توليد الكهرباء.

كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب والأمن البحري وحماية الحدود، والصحة.

دور غانا تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي

ثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي، متناولا التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تستوجب التكاتف بين الأشقاء الأفارقة، في ظل انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، بما في ذلك في منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل.

واستعرض في هذا السياق التجربة الوطنية التي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تتضمن تعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والرؤى المتطرفة والاهتمام بالبعد التنموي.

كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من البرامج ذات الصلة بمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء السلام التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منوهًا إلى استعداد مصر الدائم لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب.

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