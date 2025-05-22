هل طلب لامين يامال العقد الأكبر في برشلونة؟ ديكو يوضح

كشف نادي برشلونة حقيقة ما تردد حول طلب لامين يامال نجم الفريق الراتب الأكبر في النادي من أجل تجديد عقده.

وقال المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “كرة القدم يجب أن تكون عادلة، ويجب أن يحصل على عقد يليق به، المسألة ليست أن يكون الأعلى أجرًا، الأهم هو أن يكون سعيدًا”.

وأضاف: عملية التجديد تسير في الطريق الصحيح، فهو لاعب لديه نضج غير عادي، لاعب بهذه الجودة والثقة بالنفس لا يظهر كثيرًا، اللاعبون الذين يخشون الضغوط قليلون.

وعن التقارير التي تفيد بأن يامال طلب أن يكون الأعلى أجرًا في الفريق قال: "لم يطلب لامين أن يكون الأعلى أجرًا في الفريق، هو يريد فقط أن يكون سعيدًا هنا، ولا يوجد نادي أفضل له من برشلونة، سيكون عقده ما بين 4 أو 5 أو 6 سنوات هذا هو المعتاد".

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك رسميًا، بعد تألقه مع الفريق في موسمه الأول، ليفوز بالثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ووقع هانز فليك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2027، رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا؛ ورافا يوستي نائب الرئيس الأول، والمدير الرياضي ديكو.

وخلال الموسم الجاري، قاد فليك برشلونة في 59 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 43 مواجهة منها، وتعادل في 7، وخسر في، كما انتصر فليك مع برشلونة على خصمه ريال مدريد، في المباريات الأربعة التي جمعت الفريقين بالموسم الحالي.

فوز فليك في موسمه الأول بلقبي الكأس والدوري، أمر لم يتمكن منه سوى أربعة مدربين آخرين من تحقيقه طوال تاريخ النادي الممتد على مدار 125 عامًا؛ وهم فان جال، إرنستو فالفيردي، جوارديولا ولويس إنريكي.

برشلونة يكشف موعد عودة الفريق لخوض مبارياته على ملعب كامب نو

فيما أعلن نادي برشلونة الإسباني موعد عودته لخوض المباريات على ملعب “كامب نو” بعد عامين من الغياب عن الملعب بسبب أعمال التطوير.

وأعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق سيخوض مباراة ودية على ملعب "كامب نو" استعدادا للموسم الجديد في 10 أغسطس المقبل، من خلال مباراة كأس خوان جامبر التقليدية الافتتاحية للموسم.

ولعب برشلونة في الملعب الأولمبي بالمدينة لمدة عامين، ضمن عملية التطوير لملعب “كامب نو” التي تتضمن زيادة سعته إلى 105 آلاف متفرج، ليصبح أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا، كما تضمن التحديث الذي أجراه النادي الكتالوني في فبراير الماضي تفاصيل خطط استكمال المشروع بإضافة سقف بنهاية موسم 2025 / 2026.

ويعتبر ملعب كامب نو مرشحا محتملا لاستضافة نهائي كأس العالم عام 2030، الذي تستضيفه إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

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