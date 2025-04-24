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رياضة

في بيان رسمي، برشلونة يكشف ما حدث في ملعب كامب نو (فيديو)

ملعب كامب نو، فيتو
ملعب كامب نو، فيتو

كشف نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي عن تطورات جديدة في مرحلة بناء وتطوير ملعب الفريق الرسمي كامب نو، الذي شهد تطورًا كبيرًا في الأيام الماضية.

ونشر نادي برشلونة فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” منذ قليل، يظهر خلاله عملية تركيب العشب في ملعب كامب نو، مما يعني أن عمليات التطوير أصبحت قريبة من الانتهاء بشكل كبير.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الأسبوع الماضي، أن العمل مستمر في ملعب كامب نو، وتتواصل الأعمال في المدرج الثالث ومناطق الوصول التابعة له، وقد بدأ تركيب السقالات المؤقتة بزاوية 360 درجة، من أجل تجهيز المنشآت اللازمة إلى حين الانتهاء من بناء السقف الجديد.

 

ويخوض فريق برشلونة منذ فترة جميع مبارياته على ملعب مونتجويك الأولمبي أو برشلونة الأولمبي، وذلك بسبب وجود عمليات إنشاء وصيانة في الفترة الأخيرة في ملعب كامب نو.

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