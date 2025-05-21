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رياضة

بطل الثلاثية، برشلونة يستعد لتجديد عقد هانز فليك

فليك، فيتو
فليك، فيتو

يستعد نادي برشلونة لتجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك، بعدما قاد الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب هذا الموسم.

برشلونة يجدد عقد فليك

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن فليك سيستمر في برشلونة، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقد والإعلان الرسمي عن عقد جديد حتى يونيو 2027.

وقاد فليك برشلونة للتتويج ببطولة الدوري الإسباني والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى كأس إسبانيا هذا الموسم، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن جهته، أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة، في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق سيخوض مباراة ودية على ملعب "كامب نو" استعدادا للموسم الجديد في 10 أغسطس المقبل، من خلال مباراة كأس خوان جامبر التقليدية الافتتاحية للموسم.

ولعب برشلونة في الملعب الأولمبي بالمدينة لمدة عامين، ضمن عملية التطوير لملعب “كامب نو” التي تتضمن زيادة سعته إلى 105 آلاف متفرج، ليصبح أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا، كما تضمن التحديث الذي أجراه النادي الكتالوني في فبراير الماضي تفاصيل خطط استكمال المشروع بإضافة سقف بنهاية موسم 2025 / 2026.

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