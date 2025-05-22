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محافظات

عرض شاب من ذوي الهمم على الطب الشرعي بعد اتهام ثمانيني بالاعتداء عليه بالشرقية

أمن الشرقية،فيتو
أمن الشرقية،فيتو

أمرت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية بعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان قد تعرض لأي إصابات، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية بشأن بلاغ يتهم رجلًا مسنًا يبلغ من العمر 81 عامًا بالاعتداء عليه.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مواطن يُدعى "أ. إ. م"، يبلغ من العمر35 عامًا، يقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس، أفاد فيه بتعرض شقيقه، البالغ من العمر 28 عامًا ويعاني من إعاقة ذهنية، لتحرش جنسي من قبل موظف بالمعاش.

وعلى الفور، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي أنكر ما نُسب إليه خلال التحقيقات الأولية، وتم التحفظ عليه لحين استكمال التحقيقات. كما كلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث.

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