بعد إحالة المتهم للمحاكمة، تفاصيل جريمة هتك عرض طفلة الشرقية (صور)

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وصدمة بين أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تم ضبط شاب ثلاثيني بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي بالقرب من سوق "ابني بيتك" في نهار رمضان.

الحادثة أدت إلى إصابة الطفلة "روناء" بنزيف شديد، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وضربه بعنف وتسليمه لرجال الشرطة.

تفاصيل واقعة هتك عرض طفلة الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب يدعى "خيري صلاح" (34 عامًا)، متزوج ولديه أبناء، بعد أن اعتدى جنسيًا على الطفلة داخل حمام عمومي بمنطقة السوق. وكان المتهم يحمل آلة حادة وهدد الطفلة لإجبارها على الخضوع لرغباته الشاذة. وبعد ضبطه من قبل الأهالي، تم تسليمه للشرطة التي تحفظت عليه وبدأت التحقيقات الفورية.

المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو

والدة الطفلة روناء،فيتو

الإجراءات القانونية في واقعة هتك عرض طفلة الشرقية

أمرت نيابة جنوب الزقازيق بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، حيث تم تحديد أولى جلسات المحاكمة في 12 أبريل المقبل. كما قررت النيابة غلق الحمام العمومي نهائيًا وإخضاع الطفلة للفحص الطبي الشرعي لتوثيق الإصابات وتقديم الدعم النفسي لها من خلال "نجدة الطفل" و"المجلس القومي للطفولة والأمومة".

والد الجانى،فيتو

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية

أقر المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، مدعيًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معه، وأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة. وقال في اعترافاته: "فوجئت بالطفلة أمامي في دورة المياه، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

لحظة ضبط المتهم وتلقينه علقة ساخنة من قبل الاهالي وتسليمه للشرطة،فيتو

أعربت والدة الطفلة عن صدمتها وغضبها من الجريمة البشعة، بينما نفت زوجة المتهم ما أشيع عن رفضها معاشرة زوجها، مؤكدة أنها أصيبت بصدمة شديدة بعد معرفتها بالواقعة، وأنها ستلجأ إلى دعوى خلع إذا ثبتت التهمة عليه. من جانبه، أكد والد المتهم أن ابنه يعاني من إعاقة ذهنية ولديه شهادة بنسبة 5%، معربًا عن حزنه الشديد لما حدث، ووعد بأنه سيطلب إعدام ابنه علنًا إذا أثبت الطب الشرعي أنه كان بكامل قواه العقلية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قدم محاميه شهادة معاملة أطفال تؤكد أن موكله فاقد الأهلية. إلا أن القاضي استبعد هذه الحجة بعد تأكيد تقرير الطب الشرعي أن المتهم كان بكامل قواه العقلية أثناء ارتكاب الجريمة.

تقرير الطب الشرعي في جريمة هتك عرض طفلة الشرقية

وأكد تقرير الطب الشرعي وجود إصابات بالغة لدى الطفلة، بما في ذلك شرخ ونزيف وآلام شديدة، دون فقدان عذريتها. وأشارت محامية الطفلة إلى أن التقرير يدعم الاتهامات الموجهة للمتهم ويعزز الأدلة ضده.

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