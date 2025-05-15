تفاصيل صادمة في اتهام 4 مراهقين بهتك عرض طفل بالشرقية وابتزازه بمقاطع مصورة

تعرض طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات مقيم إحدى قرى مركز منيا القمح محافظة الشرقية لجريمة بشعة على يد 4 أشخاص بينهم شخص ملثم (لم يتعرف المجنى عليه) تجردوا من كل مشاعر الرحمة، واستدرجوا الطفل لمكان مهجورداخل عنبر مواشٍ، وتعدوا عليه جنسيا، وقام أحدهم بتصوير الواقعة لابتزازه فيما بعد.

القبض على المتهمين بهتك عرض طفل منيا القمح

فيما ألقت الجهات الأمنية في وقت سابق القبض على 3 من المتهمين (اعمارهم ما بين 16-17) سنة وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي من ذوي الضحية ويدعى"ع."9 سنوات بشأن الواقعة وجار ضبط المتهم الهارب.

وأحالتهم إلى النيابة العامة بالشرقية، التي بدأت تحقيقاتها في القضية.. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود أدلة طبية وشهادات داعمة تعزز أقوال المجني عليه فيما أحالت جهات التحقيق الطفل المجنى عليه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة.

تعرف على عقوبة هتك العرض فى القانون

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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