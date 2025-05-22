الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين سيارة نشب بها حريق في مصر الجديدة

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة ملاكي نشب بها حريق في أحد الشوارع بدائرة القسم لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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