من سوق الصاغة، نقيب الجواهرجية يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو وصور)

تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تأثرها المباشر بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث تلقي التغيرات على المستوى الدولي بظلالها على تحركات المعدن الأصفر محليًا.

وتتحكم عدة عوامل خارجية في مسار أسعار الذهب بمصر، منها تقلبات أسعار البترول العالمية، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار صرف العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.

تأثير ارتفاع أسعار الذهب على سوق الصاغة بمصر

يقع سوق الصاغة، أشهر أسواق الذهب والأحجار الكريمة والفضة في مصر والذي يُعتبر بمثابة بورصة الذهب المصرية، في قلب القاهرة التاريخية مقابل سوق الغورية عند تقاطع شارع الأزهر مع شارع المعز لدين الله الفاطمي.

تشهد سوق الصاغة حاليًا إقبالًا ضعيفًا على شراء الذهب، خاصة في ظل التأرجح المستمر للأسعار عالميًا بين الارتفاع والانخفاض، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية.

خبير المجوهرات: التوترات الإقليمية تدفع الأسعار للارتفاع

صرح جورج مشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، في تصريحات خاصة لموقع "فيتو" بأن أسعار الذهب تشهد تغيرات يومية نتيجة التطورات العالمية والتوترات الإقليمية الراهنة. وتوقع مشيل استمرار ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

أوضح مشيل أن تقلبات أسعار الذهب تمثل مصدر قلق كبير لأصحاب محلات الذهب، مشيرًا إلى تفضيلهم للأسعار المنخفضة والمستقرة، نظرًا لأن التذبذب الحاد يعرض المحلات لخسائر مالية كبيرة.

وأكد أن حركة البيع والشراء تنشط عند ارتفاع الأسعار، بينما تتراجع عند انخفاضها.

سعر الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

تسجل أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم الخميس، 22 مايو 2025، وجاءت الأسعار بدون إضافة مصنعية:

عيار 24 قيراط : 5320 جنيها للجرام

: 5320 جنيها للجرام عيار 21 قيراط : 4655 جنيها للجرام

: 4655 جنيها للجرام عيار 18 قيراط: 3990 جنيها للجرام

مواسم الزواج تعزز الطلب على المعدن الأصفر

يشهد الطلب على الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية الكبرى، مما يجعله عاملًا محوريًا في زيادة الطلب على المشغولات الذهبية، الأمر الذي يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية البالغة في المجتمع المصري.

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