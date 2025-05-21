تباين أسعار الذهب محليا وعالميا، وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم، خبير مصرفي: البنك المركزي المصري أمامه مؤشرات متباينة بشأن الفائدة غدا

تباينت أسعار الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو الجارى داخل الأسواق ما بين صعود وهبوط وتأثرت الأسعار العالمية والمحلية بالأحداث العالمية التى شهدتها الساحة الدولية من بينها حرب الرسوم الجمركية ما بين الصين وأمريكا وكذلك تحركات البنوك المركزية حول العالم لتحديد أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالى الأمريكى خلال الشهر المقبل لتحديد أسعار الفائدة والتى تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمى والمحلى، وسط مطالبات من الرئيس الامريكى دونالد ترامب بخفض سعر الفائدة، كما يجتمع البنك المركزي المصري غدا الخميس لحسم أسعار الفوائد المحلية.

أسعار الذهب خلال 3 أسابيع

وسجل سعر الأونصة فى بداية شهر مايو الجارى نحو 3211 دولار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3968 جنيه وذلك فى بداية الشهر الجارى.

ووصل سعر الأوقية خلال تعاملات اليوم نحو 3311 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3998 جنيه فى تعاملات اليوم الأربعاء.

تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على حركة الاستثمار في الذهب، حيث يُعد المعدن النفيس ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وفى أوقات تثبيت الفائدة، الإقبال على الذهب كبديل استثماري يزداد، كذلك فى أوقات خفض الفوائد.

سعر أوقية خلال الربع الأول من العام

وكانت ارتفع سعر الأونصة العالمية للذهب بنحو 300 دولار تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سعر الأوقية من 2800 دولار تقريبا في بداية العام الجارى إلى ما يقرب من 3100 دولار خلال نهاية مارس 2025.

توقعات اسعار الذهب بنهاية العام

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولارًا للأونصة، ارتفاعًا من 3300 دولار، مع توقعات بتحرك السعر ضمن نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولارًا، وذلك في ظل طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسط تصاعد مخاطر الركود.

وقال البنك في مذكرة مؤرخة: "إذا وقع ركود اقتصادي، فقد تتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مما قد يدفع بأسعار الذهب إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام".

رأى بنك جولدمان ساكس أنه "في حال ارتفع النمو الاقتصادي نتيجة لانحسار الضبابية المتعلقة بالسياسات، فمن المرجّح أن تعود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى مسارها القائم على التوقعات المرتبطة بمعدلات الفائدة، ما قد يدفع أسعار الذهب للانخفاض إلى نحو 3550 دولارًا للأونصة بنهاية العام".

أسعار الذهب العالمية فى البورصة اليوم

صعد الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

توقعات سعر الفائدة

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدا 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.

وأضاف أبو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.

من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.

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