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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في عمان

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 21 مايو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

صعد الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

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