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محافظات

محافظ أسوان يناشد المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين

اجتماع المجلس التنفيذى
اجتماع المجلس التنفيذى بأسوان

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات والتحفيز والتشجيع للمواطنين لنهو ملفاتهم فى أسرع وقت.

اجتماع المجلس التنفيذى 

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بإستمار الفرصة الحالية لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال الإسراع لنهو إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم وذلك لتجنب التعرض لتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة العسكرية، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

أشار إلى الجدية الكاملة من أجهزة الدولة لإغلاق هذا الملف، واسترداد أراضى الدولة من غير الجادين لإنهاء ملفاتهم من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل الذى يكون له عوائد إيجابية على المواطنين.

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