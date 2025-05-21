وزير الخارجية يلقي كلمة مصر في الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل اليوم، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة المعنية "بالسلم والأمن والحوكمة"، حيث أكد فيها على التزام مصر الثابت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة

وأكد عبد العاطى خلال كلمته على أن انعقاد الاجتماع الوزاري يأتي في ظل تحديات اقليمية ودولية غير مسبوقة، الأمر الذى يتطلب تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقى لإنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة الهجرة القسرية وحماية الأمن البحري والملاحي، مرحبًا بدعم الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية للهياكل الأفريقية المختلفة لمواجهة التهديدات والتحديات والمخاطر التي تواجه القارة.

الحفاظ على السلام المستدام من خلال دعم دور الدولة الوطنية ومؤسساتها

وأكد الوزير على إيمان مصر الراسخ بالنهج الشامل في الحفاظ على السلام المستدام من خلال دعم دور الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن بناء قدرات الدول ومؤسساتها يتطلب جهودًا مشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق السلام المستدام، الأمر الذى يتطلب دعم قدرات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الإفريقية في مجالات الإنذار المبكر، ومنع النزاعات، والوساطة، مستعرضًا في هذا الشأن الدور الذى اضطلعت به مصر - باعتبارها الدولة الراعية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في الاتحاد الأفريقي- مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمراجعة وتحديث سياسات الاتحاد في هذا المجال، وتدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في القاهرة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا المجال.

دعم جمهورية الصومال الفيدرالية لتحقيق الاستقرار والازدهار

وأكد وزير الخارجية على أهمية دعم جمهورية الصومال الفيدرالية لتحقيق الاستقرار والازدهار، مشددا على ضرورة تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال لتمكينها من تحقيق أهدافها الحيوية، وشدد على أن نجاح الشراكة الأفريقية الأوروبية في الصومال سيشكّل نموذجًا للتعاون في المستقبل.

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