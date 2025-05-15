حفل توقيع "صالة وصول" في مكتبة مصر الجديدة غدا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء غد الجمعة حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "صالة وصول" للكاتبة مارينا برسوم.

وتحدثت الكاتبة مارينا برسوم عن كتابها، قائلة: “صالة الوصول تعد نافذة على العالم.. ومرآة للروح، ففي صالة الانتظار الكبيرة للحياة، نلتقي بوجوه مختلفة، قصص متنوعة، وقلوب تحمل بصمات ثقافات شتى. قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد مرور عابر، لكنه في الحقيقة فرصة ثمينة لنرتاح قليلًا من صخب أحكامنا المسبقة، ونتنفس هواءً أنقى من التقبل”.

المجموعة القصصية صالة وصول

وتأخذ المجموعة القصصية الجديدة القارئ في رحلة آسرة عبر قارات العالم، من دفء مصر إلى سحر البرازيل، مرورًا بأوروبا وآسيا وعمق أفريقيا، وذلك بعد كتاب "عالم خاص" الذي استكشف تأثير الطفل الداخلي، تكشف برسوم في هذا العمل عن قوة "القوة الناعمة" في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب.

ففي صالة الوصول، تأمل الكاتبة مارينا أن يتعلم القارئ أن العالم أوسع وأجمل من حدود تجاربنا الضيقة. كل لقاء هو نافذة نطل منها على حياة أخرى، نتعلم منها شيئًا جديدًا عن أنفسنا وعن الإنسانية جمعاء. هذا الفهم العميق يزرع في الشخص بذرة سلام داخلي حقيقي، ينبت كلما تقبل اختلاف الآخر كجزء أصيل من وحدتنا. يربط بين ثناياها خيط إنساني قوي، يحتفي بالتلاحم وقيمة العمل التطوعي، ويبرز دور الطبيعة بمختلف عناصرها من بحار وأنهار وغابات وجبال ووديان، ودور الفنون بتنوع ألوانها من موسيقى ورقص وغناء وفن تشكيلي في تحقيق الانسجام النفسي والاجتماعي، وإعادة اكتشاف شغف الحياة.

لتكون هذه اللقاءات العابرة لحظات دافئة تذيب الجليد المتراكم حول قلوبنا، وتذكرنا بأننا جميعًا مسافرون في هذه الرحلة، نبحث عن نفس الشيء: قليل من الهدوء، والكثير من الإنسانية. "صالة وصول" ليست مجرد محطات جغرافية، بل هي دعوة حميمية للتلاقي الإنساني، حيث نكتشف أن الاختلاف هو مصدر ثراء، وأن السلام الحقيقي يبدأ بفهم وتقدير الآخر.

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