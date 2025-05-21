قائد سيارة يدهس طفلة ويفر هاربا بالإسماعيلية

لقيت طفلة مصرعها جراء تعرضها لحادث دهس من سيارة مجهولة، في منطقة مساكن سعد الجندي بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى إخطار بمصرع طفلة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بمصرع طفلة في الثامنة من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من سيارة مجهولة بالقنطرة غرب.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة إلى المشرحة لتكون تحت تصرف النيابة العامة





وتبين أن الطفلة المتوفية تدعى الطفلة ريماس حسين أنور، البالغة من العمر 8 سنوات.





وتكثف الجهات الأمنية جهودها لتحديد هوية السائق مرتكب الحادث وضبطه، فيما تستمر النيابة العامة في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.







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