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محافظات

وكيل التعليم بدمياط يقود غرفة عمليات لضمان انتظام امتحانات نهاية العام

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام صباح اليوم ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة ميدانية داخل مركز توزيع أسئلة امتحانات نهاية العام بإدارة الزرقا التعليمية، حيث تابع إجراءات تسليم المظاريف الامتحانية لمديري المدارس وسط أجواء من الانضباط والتنظيم، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

متابعة سير الامتحانات من مركز توزيع أسئلة امتحانات نهاية العام بإدارة الزرقا التعليمية
متابعة سير الامتحانات من مركز توزيع أسئلة امتحانات نهاية العام بإدارة الزرقا التعليمية

 ترأس غرفة العمليات من ديوان إدارة الزرقا

وعقب جولته التفقدية، ترأس "عمارة" غرفة العمليات المركزية المنعقدة داخل ديوان إدارة الزرقا، لمتابعة عملية توزيع الأسئلة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لضمان وصول الأسئلة إلى جميع المدارس في الوقت المناسب.

تشديد على الالتزام بالمواعيد وتيسير وصول الأسئلة للمدارس البعيدة

وأكد وكيل الوزارة خلال المتابعة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الأسئلة، مع إعطاء أولوية خاصة للمدارس البعيدة لضمان وصول المظاريف الامتحانية في الوقت المحدد دون أي تأخير، تفاديًا لأي عوائق قد تؤثر على انطلاق الامتحانات.

تهيئة أجواء مناسبة داخل اللجان الامتحانية

وخلال تواجده بغرفة العمليات، شدد "عمارة" على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في جو من التركيز والراحة النفسية، مع التأكيد على منح كل طالب الوقت المقرر بالكامل لأداء الامتحان دون انتقاص.

تنفيذًا لتوجيهات الوزارة والمحافظة لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص

وتأتي هذه الإجراءات والتوجيهات في إطار الالتزام بتعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة ضمان شفافية ونزاهة الامتحانات، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتهيئة أفضل الظروف الممكنة لأداء الامتحانات.

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