تفاصيل صادمة في المعاينة التصويرية لمقتل طفلة على يد والدها بالسلام

اصطحب فريق من نيابة السلام أ بًا متهم بقتل ابنته الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات ووضعها داخل "جوال"، ثم ألقاها بالاشتراك مع شقيقه بجبال أطلس إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وعند نزول المتهمان من سيارة الشرطة يرافقهم محقق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، بدأ الأب في تمثيل الجريمة ودخل إلى الشقة التي قتل فيها الصغيرة وأمسك بأحد أفراد الأمن الذي يمثل أنه المجني عليها ونزل عليها ضربا بالأيدي وبعصا خشبية ثم ركلها في رأسها بقدمه حتى سقطت أرضا وقد انقطعت أنفاسها.

وأمسك المتهم بهاتفه المحمول واتصل بشقيقه وأخبره أنه قتل ابنته ولا يعرف كيف يتخلص من جثتها، وهنا جاء دور المتهم الثاني في تمثيل الجريمة ورد على محقق النيابة بأنه في هذه اللحظة أخبر أخيه بأن عليه انتظاره حتيى ياتي إليه ويفكرا سويا ماذا يفعلان.

وبعد مرور نصف ساعة حضر المتهم الثاني إلى شقيقه ثم انتهيا من التفكير إلى حمل الصغيرة إلى جبل أطلس وإلقائها هناك حتى تأكلها الحيوانات خاصة وأنها هزيلة الجسد.

وبعد أن انتهت النيابة من تمثيل جريمة القتل اصطحبت المتهمان إلى جبل أطلس حيث ألقيا المجني عليها فيه، ووقف المتهمان قائلين بأنهما لفا الطفلة في جلباب والدها ثم حملاها على تروسيكل وتوجها إلى الجبل وألقياه فيه وتركاها وفرا هاربين من المكان.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل “جوال” ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

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