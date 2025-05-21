مناظرة جثة ضحية والدها بالسلام تكشف تفاصيل مأساوية مرت بها الصغيرة قبل الوفاة

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة طفلة لقيت مصرعها على يد والدها ووضعها داخل "شوال"، عن تفاصيل مأساوية مرت بها الطفلة قبل أن تلفظ أنفاسها.

كانت الطفلة ترتدي كامل ملابسها، وتبلغ من العمر 7 سنوات.

وأوضحت المناظرة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات، عبارة عن كدمات شديدة في الرأس والصدر، وكسور متفرقة، وكدمات في العينين، ووجود نزيف خارجي وآثار جروح عميقة بذراعيها ووجهها وقدميها.

قرر الانتقام من الأم في الصغيرة البريئة

وأمام النيابة اعترف المتهم بقتل ابنته الصغيرة؛ انتقاما من والدتها التي انفصلت عنه وتركت له الصغيرة يربيها، فاستسلم لمشاعر الغضب، والحقد على الأم، وقرر الانتقام منها في الصغيرة البريئة.

وأضاف المتهم أن الصغيرة كانت تبكي باستمرار، وتطلب أمها.. فكان يتعدى عليها بالضرب المبرح، ويوم الحادث اشتد ضربه لها، فضربها ضربة قاتلة على رأسها لقيت مصرعها على إثرها.



وأشار إلى أنه عقب تأكده من وفاة ابنته لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فاتصل بشقيقه الذي حضر، وأشار عليه أن يلفا المجني عليها بجلباب قماش، ثم يربطاها داخله ويضعاها في "جوال"، ويحكما إغلاقه ويلقوها بجبال أطلس حتى تأكلها الحيوانات!!

وبالفعل نفذا الخطة وألقيا الصغيرة في الجبل، ولكن جريمتهما اكتشفت وتم القبض عليهما.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل “شوال” ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

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