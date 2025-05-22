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محافظات

فريق جامعة قناة السويس العلمي يشارك في ملتقى طموح (صور)

مشاركة جامعة القناة،فيتو
مشاركة جامعة القناة،فيتو

شارك الفريق العلمي لطلاب جامعة قناة السويس في فعاليات الملتقى الطلابي للجامعات المصرية "طموح"، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة السويس، والذي عقد بقاعة كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس. 

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رعاة المشاركة في الملتقى 

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مشاركة جامعة القناة،فيتو
مشاركة جامعة القناة،فيتو

الهدف من عقد الملتقى 

 يهدف الملتقى إلى استشراف آفاق مستقبلية واعدة لطلاب الجامعات المصرية، بحضور نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاد، من خلال جلسات استماع وورش عمل تتناول مناقشة الرؤى والأفكار والتحليلات العلمية والاتجاهات التكنولوجية التي يقدمها الطلاب حول مستقبلهم المهني، إضافة إلى التنبؤ باتجاهات سوق العمل في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة. 

اختيار أفضل المشروعات بالملتقى 

كما سيتم اختيار أفضل المشروعات والأفكار المقدمة لدعمها وتوفير سبل المساندة المناسبة لتحقيقها على أرض الواقع. 

مشاركة جامعة القناة،فيتو
مشاركة جامعة القناة،فيتو

حرص الجامعة على رعاية طلابها 

وتأتي مشاركة جامعة قناة السويس في الملتقى تجسيدًا لحرص الجامعة على دعم ورعاية طلابها، وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وتقديم الفرص الفعلية لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تخدم المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد الوطني،  تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عماد مكرم مستشار اللجنة العلمية والتكنولوجية بجامعة قناة السويس. 

مشاركة جامعة القناة،فيتو
مشاركة جامعة القناة،فيتو

وقد ضم الفريق الطلابي المشارك في الملتقى كلًا من: محمد مرسي عبد العال، إسلام إبراهيم العوض، مروان تاج الدين السيد، محمد عبد المنعم محمد، وروضة فريد شوقي، وذلك تحت إشراف ومرافقة الأستاذة سهام داؤد خلال أيام الملتقى.
 

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