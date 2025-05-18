الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الحجز على أتوبيس الوداد المغربي بسبب مستحقات لاعب سابق

الوداد، فيتو
الوداد، فيتو

كشفت صحيفة هسبورت المغربية أن محامي الدولي الليبي مؤيد اللافي، أقدم على تنفيذ إجراء الحجز على الحافلة الرسمية لنادي الوداد الرياضي المغربي.

حجز على حافلة الوداد

وجاء ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية العالقة، رغم الوعود المتكررة التي دفعته في وقت سابق إلى تجميد نفس الإجراء مؤقتًا.

وكشفت أن قرار الحجز جاء بعدما استمر رئيس نادي الوداد الرياضي هشام آيت منا، في المماطلة بشأن تسوية المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب، وهو ما دفع محامي اللافي إلى اللجوء المحاكم القانونية، التي أفضت إلى برمجة مزاد علني لبيع الحافلة، يوم 29 مايو الجاري، بمقر النادي بمركب بنجلون في الدار البيضاء.

 

ويُطالب اللافي بالحصول على مستحقات مالية تناهز 50 مليون سنتيم، تراكمت منذ فترة الرئيس الأسبق سعيد الناصيري، مرورًا بفترة عبد المجيد البرناكي، ووصولًا إلى الإدارة الحالية برئاسة آيت منا، علمًا بأن الأخيرة سددت في وقت سابق الجزء ما قبل الأخير من المستحقات وقدره 50 مليونًا.

وغادر اللافي أسوار الوداد منذ 2023 متجهًا إلى أهلي طرابلس الليبي.

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