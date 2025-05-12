الوداد المغربي يفشل في الصعود لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

تأكدت مشاركة الوداد المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل بعد فشله في التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا رغم فوز الوداد على نهضة الزمامرة بهدفين سجلهم محمد الرابحي وكاسيوس مايلولا في الدقيقتين 12 و45.

ولم يكن هذا الفوز كافيا لتأهل الوداد لدوري أبطال إفريقيا، بل بقي رصيده 54 نقطة في المركز الثالث، ليذهب للمشاركة في كأس الكونفدرالية، أما الزمامرة تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الخامس.

الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية من المغرب

- دوري أبطال إفريقيا:

- نهضة بركان

- الجيش الملكي

- كأس الكونفدرالية الإفريقية:

- الوداد المغربي

يذكر أن الوداد ودع كأس العرش المغربي مبكرًا وخسر أيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، مما يجعل مشاركته في الكونفدرالية محاولة لاستعادة التألق الإفريقي

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