الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الوداد المغربي يفشل في الصعود لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

الوداد المغربي، فيتو
الوداد المغربي، فيتو

تأكدت مشاركة الوداد المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل بعد فشله في التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

 

ويأتي هذا رغم فوز الوداد على نهضة الزمامرة بهدفين سجلهم محمد الرابحي وكاسيوس مايلولا في الدقيقتين 12 و45.

ولم يكن هذا الفوز كافيا لتأهل الوداد لدوري أبطال إفريقيا، بل بقي رصيده 54 نقطة في المركز الثالث، ليذهب للمشاركة في كأس الكونفدرالية، أما الزمامرة تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الخامس.

الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية من المغرب

- دوري أبطال إفريقيا:
- نهضة بركان
- الجيش الملكي

- كأس الكونفدرالية الإفريقية:
- الوداد المغربي 

يذكر أن الوداد ودع كأس العرش المغربي مبكرًا وخسر أيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، مما يجعل مشاركته في الكونفدرالية محاولة لاستعادة التألق الإفريقي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطولات الأفريقية الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية بدوري ابطال افريقيا كونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية كأس العرش المغربي

مواد متعلقة

إقالة مع إيقاف التنفيذ، الوداد يهرب من فخ كولر والأهلي بطريقة ذكية

أرقام رولاني موكوينا مع الوداد المغربي بعد الاستقرار على إقالته

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال قتل فتاة وأصاب صديقه بأكتوبر

هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

الخارجية الأمريكية تعلن أبرز الملفات التي سيناقشها ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط (فيديو)

متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: بدء انخفاض درجات الحرارة اليوم

قتلوها خوفا من الفضيحة، اعترافات 3 مراهقين متهمين باغتصاب طفلة وإلقاء جثتها بمصرف بالعياط

حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

إدارة غزة من قبل جهة مهنية مستقلة والإفراج عن عيدان ألكسندر.. بيان عاجل من حماس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حكم بر الوالدة التي تهين الأب والابن والعكس

المزيد
الجريدة الرسمية