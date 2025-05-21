ديانج يسجل، الخلود يفوز على الفيحاء 0/2 في الدوري السعودي

حقق فريق الخلود فوزًا على نظيره الفيحاء بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 33 ببطولة دوري روشن - الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الخلود والفيحاء وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وسجل همام الهمامي الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 45+1.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الفيحاء جابريل فاريتا في الدقيقة 45+4، قبل أن يحصل زميله مخير الرشيدي على بطاقة ثانية في الدقيقة 61.

وتمكن اللاعب المالي إليو ديانج من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخلود في الدقيقة 52.

وبتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 36 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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