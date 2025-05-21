رونالدو & محمد شريف، النصر يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز النصر على نظيره الخليج، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

بدأت المباراة بسيطرة من النصر، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الرابعة بتسديدة من أوتافيو في منتصف المرمى لكن حارس الخليج أنقذ المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة، أطلق كريستيانو رونالدو رأسية مرت بجوار مرمى الخليج.

فيما رد محمد شريف مهاجم الخليج ومنتخب مصر، في الدقيقة 11 بضربة رأس لكن الحارس أنقذ المرمى.

وفي الدقيقة 24، واصل رونالدو محاولاته بضربة رأس جديدة للنصر لكن الحارس أبعد الكرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي,

وفي الشوط الثاني، أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 65، قبل أن يهدر فرصة ذهبية في الدقيقة 73 بعدما اصطدمت تصويبته بالعارضة.

وفي الدقيقة 75، خطف النصر هدف التقدم الأول عن طريق جون دوران بعد أسيست من ساديو ماني.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية وتصدى لها كريستيانو رونالدو مجددا، إلا أنه هذه المرة سددها بنجاح لينتهي اللقاء بفوز النصر بثنائية نظيفة.

جدول الترتيب قبل مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 67 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد ال فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، أيمن يحيي

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.



تشكيل الخليج ضد النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رائد عزيبي

الدفاع: الفهد، خبراني، ريبوتشو، ال هوساوي

الوسط: كوربيليس، السميري، هوساوي، مورخ، مارتينز، حمزي

الهجوم: محمد شريف

أرقام الفريقين تاريخيا

وتعتبر مواجهة اليوم هي الثانية عشر بينهما في دوري المحترفين، حيث تفوق النصر بالفوز 8 مرات مقابل انتصار وحيد للخليج، بينما حسم التعادل 3 مباريات.

وكان الفريقان التقيا الموسم الماضي في 3 منافسات "مباراتان في الدوري ومباراة في نصف نهائي كأس الملك"، وفاز بها النصر جميعًا الذي واصل تفوقه بالفوز في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، فيما يعود الفوز الوحيد للخليج إلى سبتمبر 2016.

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