الهلال يخطف تعادلا مثيرا مع الوحدة 1/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، انتهت مباراة فريق الهلال مع نظيره الوحدة، بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري السعودي على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتقدم الوحدة عن طريق اللاعب عبد العزيز نور في الدقيقة 51، وتعادل الهلال عن طريق سافيتش في الدقيقة 2+90.

تشكيل الهلال ضد الوحدة

وبتلك النتيجة يقع الهلال في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 72 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز 14 في جدول الترتيب، برصيد 33 نقطة.

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