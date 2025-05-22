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طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحان مادتي العلوم وICT في الدقهلية

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

تنطلق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، اليوم الخميس،  في مدارس محافظة الدقهلية.

 

 جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية 

ويؤدي طلاب وطالبات الصف الخامس  الابتدائي اليوم الخميس مادتي العلوم وICT في ساعة ونصف لكل منهما.

  • يوم الأحد يؤدوا امتحان  لغة عربية في ساعتان ونصف والتربية الدينية في ساعة ونصف.
  • الاثنين مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية في ساعة ونصف لكل منهما.
  • الثلاثاء مادتي الرياضيات والمهارات المهنية في ساعة ونصف لكل منهما.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

وكان اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.
 

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

 

إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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