الخميس 22 مايو 2025
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اليوم، انطلاق امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالدقهلية بمادة الرياضيات ومتعدد التخصصات

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

تنطلق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، اليوم الخميس،  في مدارس محافظة الدقهلية.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 

ويؤدي طلاب  الصف الثالث الابتدائي  امتحان الرياضيات من الساعة 8 إلى 9 ونصف، وامتحان متعددة التخصصات من 10 إلا ربع حتى 11 وربع. 


ويوم السبت يؤدوا امتحان اللغة الأجنبية في ساعة ونصف، وتربية دينية في ساعة ونصف

والأحد يؤدي الصف الثالث الابتدائي امتحان اللغة العربية في ساعتين ونصف.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

وكان اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.
 

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.
 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أولتعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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