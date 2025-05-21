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رياضة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة سيراميكا وبتروجيت في إياب ربع النهائي

فريق سيراميكا،فيتو
فريق سيراميكا،فيتو

 يحل فريق سيراميكا ضيفًا ثقيلًا على بتروجيت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة سيراميكا وبتروجيت 

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا وبتروجيت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل فريق سيراميكا المباراة متسلحا بفوزه الكبير على بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب.

فيما يسعى المدير الفنى لفريق بتروجيت سيد عيد، إلى تحقيق المفاجأة ومحاولة رد الاعتبار أمام سيراميكا بعد الهزيمة الكبيرة التى تعرض لها فى الذهاب، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز ومحاولة معادلة النتيجة.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بينهما فى جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها فى 3 لقاءات سابقة انتهت جميعها لصالح سيراميكا مباراتين فى الدورى وواحدة فى كأس عاصمة مصر بعد صعود بتروجيت هذا الموسم، ولم يعرف بتروجت تحقيق أي نتيجة إيجابية من قبل، سجل لاعبو بتروجت هدفين فقط، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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