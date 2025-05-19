الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية نجحت قوات حرس الحدود فى تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين، وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

 حيث تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة .

التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق

 

وذلك أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات للبحث والتفتيش والقضاءعلى الزراعات المخدرة.

كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب والتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، والتحفظ على عدد من المتهمين والعربات المستخدمة فى التهريب، وذلك بعد تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة  .

 وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

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